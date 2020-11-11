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«Такую красоту сделали!» Трусова поблагодарила болельщиков

«Такую красоту сделали!» Трусова поблагодарила болельщиков
Фигурное катание / Кубок России 0

Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила болельщиков за большую растяжку с надписью «Русская Ракета», которую те вывесили в ходе четвёртого этапа Кубка России в Казани. Русская Ракета — прозвище Трусовой.

«Мои болельщики не перестают удивлять! Такую красоту создали! Вы лучшие!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Трусовой.

Напомним, 16-летняя Трусова безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала. За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды.

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