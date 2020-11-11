Хавьер Фернандес: Плющенко всегда может рассмотреть вариант с Испанией

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании испанец Хавьер Фернандес оценил перспективы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в тренерской работе.
«Добиться тех результатов, что есть у Плющенко в спортивной карьере, почти невозможно. Он большая легенда. Как минимум для меня. Что касается его тренерских перспектив, он проделывает огромную работу. Он собрал команду, которая трудится над тем, чтобы в будущем достичь не просто большого результата, а невероятных высот в российском фигурном катании. Но на это нужно время. Что есть уже сейчас? Появилась ещё большая конкуренция среди детей. Евгений вместе с другими тренерами даёт возможность детям соревноваться, прогрессировать и, возможно, в будущем становиться чемпионами. Однако не стоит забывать, что от спортсменов тоже очень многое зависит. В любом случае Евгений всегда может рассмотреть вариант с Испанией.
Я очень надеюсь, что он сможет воспитать долговечных фигуристов, а не тех, которые через два-три года исчезают. Фигурное катание, на мой взгляд, это история про взрослое катание. Нашему спорту этого сейчас недостаёт», — цитирует Фернандеса News.ru.
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