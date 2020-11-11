Алёна Косторная: раньше могла всю ночь не спать — аля-улю, гони гусей
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алёна Косторная рассказала, что стала более ответственно относиться к распорядку дня, признавшись, что раньше могла не спать всю ночь.
«Сейчас я очень много времени стала уделять режиму и прочим аспектам, которые я раньше вообще не соблюдала. Спать я ложилась когда хотела, во сколько хотела. И в целом мне было всё равно, я могла всю ночь не спать, аля-улю, гони гусей. А потом просто за час до тренировки лежать чуть ли не в отключке, потому что организм не справлялся.
Сейчас я на это стала обращать внимание. Синяки под глазами стали меньше, и кожа стала чище. Цвет приемлемый, а не как у трупа», — рассказала Косторная в эфире Первого канала.
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