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Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Казани, Тарасова и Морозов — вторые

Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Казани, Тарасова и Морозов — вторые
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе Кубка России, проходящем в Казани. Второе место заняли серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Тройку призёров замкнули чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,09.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 227,13.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 220,30.
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 205,07.
5. Карина Акопова/Никита Рахманин – 196,75.

Этап Кубка России в Казани завершится завтра, 12 ноября.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 4, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
11 ноября 2020, среда. 14:30 МСК
Окончено
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