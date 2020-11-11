Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Казани, Тарасова и Морозов — вторые
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе Кубка России, проходящем в Казани. Второе место заняли серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Тройку призёров замкнули чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,09.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 227,13.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 220,30.
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 205,07.
5. Карина Акопова/Никита Рахманин – 196,75.
Этап Кубка России в Казани завершится завтра, 12 ноября.
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