Косторная рассказала, как ей помогает Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко помогает ей в тренировочном процессе. Напомним, в межсезонье-2020 Косторная перешла к Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.
«Если у меня настроение «не прыгающее» и «не катающее», Евгений Викторович всегда найдёт задание, слова, чтобы меня подбодрить. Он мне поможет, если нужно преодолеть это состояние.
Драйвовое (настроение. — Прим. «Чемпионата») кому-то очень тяжело терпеть, потому что я шумная, громкая, постоянно что-то говорю, смеюсь. Какой-то адреналин. А бывает история, что я тихая и спокойная. Практически вся никакая.
Я человек настроения, это может зависеть даже от погоды. Или от того, пошла или не пошла тренировка, хочу я или не хочу, нравится — не нравится», — рассказала Косторная в эфире Первого канала.
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