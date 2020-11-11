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Косторная рассказала, как ей помогает Плющенко

Косторная рассказала, как ей помогает Плющенко
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко помогает ей в тренировочном процессе. Напомним, в межсезонье-2020 Косторная перешла к Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.

«Если у меня настроение «не прыгающее» и «не катающее», Евгений Викторович всегда найдёт задание, слова, чтобы меня подбодрить. Он мне поможет, если нужно преодолеть это состояние.

Драйвовое (настроение. — Прим. «Чемпионата») кому-то очень тяжело терпеть, потому что я шумная, громкая, постоянно что-то говорю, смеюсь. Какой-то адреналин. А бывает история, что я тихая и спокойная. Практически вся никакая.

Я человек настроения, это может зависеть даже от погоды. Или от того, пошла или не пошла тренировка, хочу я или не хочу, нравится — не нравится», — рассказала Косторная в эфире Первого канала.

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