Траньков – о смерти Игоря Москвина: ушла легенда нашего парного катания

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на известие о смерти советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Вчера, 10 ноября, он ушёл из жизни на 92-м году.
«Честно говоря, эта новость застала меня врасплох. Игорь Борисович — легенда нашего парного катания. Просто легендарная личность для всех парников в мире, да и вообще для всех фигуристов. Это огромная утрата, ведь это он создал великое российское парное катание.
Игорь Борисович обладал просто уникальными знаниями, для меня было огромной честью работать с ним какое-то время. Сложно найти сейчас слова, хочу только выразить поддержку его семье, Тамаре Николаевне», — приводит слова Транькова ТАСС.
Игорь Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие. В браке у Игоря и Тамары Москвиных родились двое дочерей.
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