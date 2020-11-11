Мишина: понимаем, что дома баллы выше, чем на международных соревнованиях

Фигуристка Анастасия Мишина, которая в дуэте с Александром Галлямовым стала победительницей четвёртого этапа Кубка России, поделилась эмоциями от успешного выступления в Казани.



«Начало положено, а следующий старт уже через неделю. Мы прекрасно понимаем, что дома баллы выше, чем на международных соревнованиях, будем стараться, чтобы и на международных были такие. Если до старта сказали бы нам, что мы выиграем – даже слушать не стали бы. Зачем засорять себе голову перед соревнованиями? Мы привыкли не думать – выиграю, я выиграю, а то получается не очень», — цитирует Мишину «Р-Спорт».

Второе место на этапе Кубка России в Казани заняли серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку призёров замкнули чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.