Косторная — об идее украсить коньки камнями: увидела у Медведевой, и мне понравилось

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что идею украсить коньки камнями она почерпнула у Евгении Медведевой.

«Коньки с камнями? Это моя третья пара коньков, и третью пару коньков я сижу и клею. Я как-то увидела это у Жени Медведевой. Мне понравилось. И я подумала, почему бы не сделать? Никто не делал, кроме Жени. Почему бы нет?

Сама сидела клеила. Вот буквально пару дней назад. До этого мне было очень лень делать это. Но потом, когда уже очень прижало, думаю, блин», — рассказала Косторная в эфире Первого канала.

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Казани, Косторная заняла второе место, уступив 22 балла Александре Трусовой.

В межсезонье спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.