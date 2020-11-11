«Давай, привези мой чемодан». Ильиных — об отношении некоторых фигуристов к партнёршам

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду российская фигуристка Елена Ильиных сравнила партнёра по телевизионному проекту «Ледниковый период», певца Влада Топалова, с профессиональными спортсменами-мужчинами.
«Говорил ли мне кто-то такие слова, какие говорит Влад? Нет. У нас в спорте «мужчина» и «партнёр» — разные понятия. Хотя девочки на то и девочки, чтобы к ним относились соответственно. А у нас мальчик может пойти курить после перелёта в Японию и сказать партнёрше: «Ты давай, привези мой чемодан. Я буду тебя в автобусе ждать».
Мальчик может на тренировке пихнуть, наорать и не извиниться. Никто не подойдёт после соревнований и не скажет: «Получилось круто, спасибо тебе, молодец!». Выиграли — и выиграли, и каждый пошёл сам с собою отмечать. Просто нет воспитания и даже обычных человеческих отношений. В спорте вы уже не люди, а всего лишь два туловища, которые что-то исполняют», — приводит слова Ильиных «OK!».
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