Топалов: для Авербуха «Ледниковый период» — это не бизнес, а детище
Певец Влад Топалов, выступающий на шоу «Ледниковый период» вместе с российской фигуристкой Еленой Ильиных в качестве партнёрши, поделился мнением о постановщике проекта Илье Авербухе.
«Что дало участие в «Ледниковом периоде»? Илья Авербух, который открылся для меня как человек. Я как человек прагматичный поражен его внутренним миром и отношением. Он 24 часа в сутки на связи. Он вкладывается в каждый номер и к каждому из нас, вне зависимости от наших результатов, относится одинаково. Я вижу, что проект для него — не бизнес, а его детище. Он им живет», — сказал Топалов в интервью OK!..
Авербух – серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, на чемпионате мира-2002 и чемпионате Европы-2003 он завоёвывал золотые медали.
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