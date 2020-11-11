Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани

13-летняя Софья Акатьева из Москвы лидирует после короткой программы одиночниц на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Второй стала 12-летняя москвичка Вероника Жилина, третьей — Софья Муравьёва (Москва).

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань

Девушки. Короткая программа

1. Софья Акатьева – 80,12

2. Вероника Жилина – 71,05

3. Софья Муравьёва – 67,71

4. Алина Горбачёва – 64,91

5. Елизавета Осокина – 63,84

6. Дарья Садкова – 63,18

Примечательно, за короткую программу Акатьева набрала больше баллов, чем ранее заработали Алёна Косторная (78,15) и Александра Трусова (75,77) в соревнованиях женщин.

Произвольную программу девушки представят завтра, 12 ноября. Начало — в 12:00 мск.