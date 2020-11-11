Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани
13-летняя Софья Акатьева из Москвы лидирует после короткой программы одиночниц на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Второй стала 12-летняя москвичка Вероника Жилина, третьей — Софья Муравьёва (Москва).
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Девушки. Короткая программа
1. Софья Акатьева – 80,12
2. Вероника Жилина – 71,05
3. Софья Муравьёва – 67,71
4. Алина Горбачёва – 64,91
5. Елизавета Осокина – 63,84
6. Дарья Садкова – 63,18
Примечательно, за короткую программу Акатьева набрала больше баллов, чем ранее заработали Алёна Косторная (78,15) и Александра Трусова (75,77) в соревнованиях женщин.
Произвольную программу девушки представят завтра, 12 ноября. Начало — в 12:00 мск.
- 11 ноября 2020
-
22:19
-
21:02
-
20:37
-
18:52
-
18:51
-
17:55
-
17:51
-
16:42
-
16:11
-
15:40
-
14:51
-
14:14
-
13:18
-
11:19
-
10:40
-
10:39
-
10:27
-
10:21
-
00:55
-
00:43
-
00:06
- 10 ноября 2020
-
22:21
-
21:58
-
21:40
-
21:05
-
20:28
-
19:29
-
18:01
-
15:02
-
14:29
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:50
-
12:43
Партнерский контент