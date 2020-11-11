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Анисимов выиграл короткую программу среди юниоров на этапе Кубка России в Казани

Анисимов выиграл короткую программу среди юниоров на этапе Кубка России в Казани
Фигурное катание / Кубок России 0

Сегодня, 11 ноября, на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани юноши представили короткие программы. В результате лидирует представитель СШОР «Москвич» Андрей Анисимов. На втором месте расположился Николай Угожаев из школы Татьяны Москвиной (Санкт-Петербург). Третье место занял москвич Кирилл Сарновский из академии «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Юноши. Короткая программа

1. Андрей Анисимов — 84,01
2. Николай Угожаев – 80,95
3. Кирилл Сарновский – 79,79
4. Владислав Дикиджи – 73,19
5. Максим Белявский – 68,42
6. Даниил Федосимов – 63,63
7. Максимильян Ермолин – 62,03
8. Кирилл Кельманов – 59,98
9. Феликс Алиев – 56,45
10. Артемий Маринин – 56,31.

Произвольную программу юноши представят завтра, 12 ноября. Начало — в 15:00 мск.

Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани
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