Анисимов выиграл короткую программу среди юниоров на этапе Кубка России в Казани

Сегодня, 11 ноября, на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани юноши представили короткие программы. В результате лидирует представитель СШОР «Москвич» Андрей Анисимов. На втором месте расположился Николай Угожаев из школы Татьяны Москвиной (Санкт-Петербург). Третье место занял москвич Кирилл Сарновский из академии «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Юноши. Короткая программа

1. Андрей Анисимов — 84,01

2. Николай Угожаев – 80,95

3. Кирилл Сарновский – 79,79

4. Владислав Дикиджи – 73,19

5. Максим Белявский – 68,42

6. Даниил Федосимов – 63,63

7. Максимильян Ермолин – 62,03

8. Кирилл Кельманов – 59,98

9. Феликс Алиев – 56,45

10. Артемий Маринин – 56,31.

Произвольную программу юноши представят завтра, 12 ноября. Начало — в 15:00 мск.