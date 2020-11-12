Анна Погорилая поделилась советами по уходу за телом во время беременности

Российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая поделилась с подписчиками на своей странице в «Инстаграме» советами по уходу за телом во время беременности.

«Сегодня хочу затронуть тему ухода за телом во время беременности. Растяжки — естественны во время вынашивания ребёнка. Факторов влияющих на образование растяжек не мало.

Каким образом можно избежать их появление? Следить за питанием. Добавляйте в блюда шпинат, а десерты заменяйте фруктами. Витамин Е, который благоприятно сказывается на эластичности кожи, можно брать из орехов, авокадо и броколли.

Не забывать про физическую активность. Прогулки, йога или аква-аэробика для беременных — благотворно влияют на общее состояние тела.

Использовать специальную косметику. В составе кремов уже находятся необходимые для кожи вещества, которые помогут сделать кожу более эластичной, сохраняя гладкость и мягкость.

Конечно, лучше использовать сразу все возможные варианты для большей эффективности

Слышала, что существуют ещё и народные методы, если вы знаете, то делитесь», — написала Анна.