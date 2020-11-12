«Она заслужила». Меньшов высказался за допуск Медведевой к чемпионату России без отбора

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года Константин Меньшов сообщил, что считает необходимым допустить двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву выступить на чемпионате России без отбора.

«Если Медведева захочет выступить на чемпионате России, то ей надо дать такую возможность. Это великая спортсменка.

Да, если она на это решится, то ей будет очень сложно соперничать с другими фигуристками, но в любом случае она заслужила без отбора выступать на чемпионате России. На мой взгляд, ничего такого в этом нет, это лишь порадует болельщиков. Я буду только за», — приводит слова Меньшова «Р-Спорт».

Чемпионат России по фигурному катанию в этом году пройдёт с 22 по 27 декабря в Челябинске.