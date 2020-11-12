Илья Авербух – о выборе музыки на «Ледниковом периоде»: в эту секунду меня ненавидят все
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как на шоу «Ледниковый период», продюсером которого он является, происходит выбор музыки.
«Выбор музыки? Это такая, наверно, самая мучительная вещь. Меня ненавидят все в эту секунду. Я всё время в ступоре. Ребята многие сами приносят музыку. Им кажется, что они её впервые открыли. Я им показываю, что уже три номера под на музыку было сделано в различных форматах. У всех депрессия. В общем, музыка – это очень сложно», — рассказал Авербух в эфире Первого канала.
Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, на чемпионате мира — 2002 и чемпионате Европы — 2003 завоёвывал золотые медали.
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