Илья Авербух – о выборе музыки на «Ледниковом периоде»: в эту секунду меня ненавидят все

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как на шоу «Ледниковый период», продюсером которого он является, происходит выбор музыки.

«Выбор музыки? Это такая, наверно, самая мучительная вещь. Меня ненавидят все в эту секунду. Я всё время в ступоре. Ребята многие сами приносят музыку. Им кажется, что они её впервые открыли. Я им показываю, что уже три номера под на музыку было сделано в различных форматах. У всех депрессия. В общем, музыка – это очень сложно», — рассказал Авербух в эфире Первого канала.

Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, на чемпионате мира — 2002 и чемпионате Европы — 2003 завоёвывал золотые медали.