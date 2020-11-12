Александр Галлямов: в произвольной программе пришлось хорошенько напрячься

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе Кубка России, проходящем в Казани.
«Произвольная стала для нас определённым испытанием, потому что это новая программа, которую мы катаем на стартах, поэтому пришлось хорошенько напрячься. Наша задача — на каждом старте хорошо катать программы, чисто. Если будет получаться, то и баллы будут соответствующие», — цитирует Галлямова официальный сайт ФФККР.
«Мы ожидали хорошего проката. Несмотря на то что у нас было всего две с половиной недели, были готовы. Про место не думали, а хорошего проката ожидали. Мы не думаем сейчас о том, чтобы обыграть кого-то. Мы хотим совершенствовать своё катание, быть более стабильными, катать с более сложными элементами, и удача придёт», — сказала Мишина.
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