Евгения Тарасова: рада, что доехали программу. Ошибки – просто из-за усталости

Серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов оценили выступление на четвёртом этапе Кубка России в Казани, где они заняли второе место.

«Над постановкой произвольной программы работал Максим Траньков, помогали все наши тренеры. Первоначально программу под эту же музыку нам поставил Джон Керр, но программа получилась не совсем удобной для парников. Поэтому программу переработали. Спасибо Максиму Транькову за помощь. На данный момент у нас нет 100-процентой готовности, но мы рады, что доехали программу, почти все элементы были исполнены чисто. Несколько ошибок – просто из-за усталости, сложно было выезжать последние элементы», — цитирует Тарасову официальный сайт ФФККР.



«Мы рады, что первые соревнования в сезоне свершились. Был длительный перерыв после нашего последнего старта. Произвольная пока не на сто процентов готова, много факторов повлияло на подготовку, но мы показали то, на что готовы. Целиковых прокатов было ещё не так много. Но выступили прилично. После проката уже поговорили с тренерами: возвращаемся в Москву и готовимся к пятому этапу Кубка России. На этапе Гран-при мы не будем выступать, потому что должны были участвовать в первом Гран-при «Скейт Америка», но по известным причинам не получилось», — сказал Морозов.

Победу на этапе Кубка России в Казани одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.