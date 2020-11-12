Козловский — о смерти Москвина: когда мы видим Тамару Николаевну, понимаем, что произошло

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали выступление на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Они заняли третье место.



«Сегодня было проще настраиваться на прокат, хотя полностью невозможно абстрагироваться от случившегося накануне, уходом из жизни Игоря Борисовича Москвина. Настрой на соревнования был обычный. Но всё равно тяжело. Всё равно, когда мы видим Тамару Николаевну, понимаем, что произошло, поэтому не так просто отключиться.

Основная мотивация поездки в Казань была в том, чтобы выступить, почувствовать соревновательную атмосферу. Мы 8 месяцев без стартов. И сейчас надо было вернуть соревновательные ощущения, потому что основные турниры впереди. И этот этап Кубка России для нас является подводящим к следующему – московскому Гран-при. Поэтому выступление в Казани – первый и рядовой для нас турнир. И единственное, что выделяет его из обычного ряда, присутствие не самых приятных и тяжёлых эмоций, о которых мы говорили", — цитирует Козловского официальный сайт ФФККР.

«Эту произвольную мы оставили с прошлого сезона, но, конечно, сказался длительный перерыв, отсутствие полноценных тренировок, болезни, нежели нехватка физической формы. На тренировках мы не раз проезжали эту программу, проезжали чисто, поэтому не могу сказать, что нам не хватило физической формы», — сказала Бойкова.