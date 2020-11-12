Фернандес прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Двукратный чемпион мира в мужком одиночном катании Хавьер Фернандес рассказал, что думает по поводу возвращения двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Напомним, Медведева вернулась к Тутберидзе в межсезонье-2020, до этого она на протяжении двух лет занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

«В конечном счёте она оказалась на том месте, где ей удобно, где она многому выучилась со своим бывшим тренером. Значит, ей так сейчас лучше.

Она взрослая девушка и мой хороший друг в том числе. Я знаю, что Брайан Орсер придерживается такого же мнения. Он сделает всё, чтобы ей было хорошо», — приводит слова Фернандеса News.ru.