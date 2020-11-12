«Болели как могли!» Александра Трусова поддержала юниорку из «Академии Плющенко»
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на четвёртом этапе Кубка России в Казани, поддержала Софью Муравьёву, которая выступает в юниорских соревнованиях. Обе фигуристки представляют Академию Плющенко.
«Болели как могли! Молодец! Удачи завтра!» – написала Трусова в «инстаграм-сториз».
В короткой программе Муравьёва заняла третье место с результатом 67,71 балла. Лидирует Софья Акатьева (80,12).
16-летняя Трусова выиграла этап в Казани, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала. За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды.
Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани
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