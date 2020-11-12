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Софья Акатьева — о тройном акселе: сомнений не было

Софья Акатьева — о тройном акселе: сомнений не было
Фигурное катание / Кубок России 0

13-летняя Софья Акатьева прокомментировала победу в короткой программе в соревнованиях юниорок на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Судьи оценили её прокат в 80,12 балла.

«Это у меня уже второй этап Кубка России. Я прокатала программу чисто, получился тройной аксель. Но, так как я ещё не смотрела повторы, прокат свой не пересматривала, не могу ничего комментировать. Рада, что мне поставили такие баллы. И в целом мне понравилась атмосфера здесь, что меня поддерживала публика. Зрители аплодировали после каждого прыжка, и я слышала их аплодисменты даже на вращении – классно!

После первого этапа в Сызрани мы ничего не меняли в короткой программе, просто отрабатывали её. Что касается тройного акселя, то сомнений не было: этот прыжок надо делать на соревнованиях, чтобы с каждым стартом он был лучше и стабильнее», — цитирует Акатьеву официальный сайт ФФККР.

Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани
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