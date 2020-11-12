Радионова нашла пользу в конфликте Тутберидзе и Плющенко

Бывшая российская фигуристка Елена Радионова сказала, что конфликт тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко может пойти на пользу фигурному катанию, поскольку такие вещи интересны публике. Напомним, в межсезонье-2020 от Тутберидзе к Плющенко перешли сразу две ведущие российские фигуристки, а именно Александра Трусова и Алёна Косторная.

«То, что это приносит популярность нашему виду спорта, — это факт. Мне кажется, всегда были какие-то даже не скандалы… Можно назвать это холодной войной между школами, просто это не выносилось на всеобщее обозрение.

Всегда такое было, когда одна школа не любит одного, а вторая другого. Это нормально. Это конкуренция, и без этого никак. Просто сейчас это вынесено на публику.

Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет. Но, мне кажется, для зрителей это тоже интересно: кто от кого отписался, кто к кому подписался. Это действительно интересно людям. Возможно, к сожалению. Но это реалии, в которых мы живём», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Лины Фёдоровой.