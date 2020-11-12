«Помню, сказал: больше в этот ад не войду». Авербух — о «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как на него влияет работа в телепроекте «Ледниковый период». Напомним, Авербух является продюсером и постановщиком телешоу.

«Конечно, где-то ты промахиваешься. И я потом извожу себя за все эти промахи. Это очень быстрая, изматывающая работа. Поэтому я четыре года не подходил к ней. Помню, как после последнего «Ледникового периода» сказал: я больше в этот ад не войду.

Честно, я немножко сошёл с ума. Ты живёшь в мире этих танцев, и у тебя всё время какие-то образы. Даже когда не работаешь, в голове музыкальная какофония. Но с другой стороны, это особый и интересный мир», — рассказал Авербух в эфире Первого канала.