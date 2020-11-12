Татьяна Навка перенесла свои ледовые шоу из-за новых ограничений в Москве

Чемпионка Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что её ледовые шоу в Москве, запланированные на предстоящую зиму, будут перенесены из-за ограничений по коронавирусу.

«Планировали (проводить шоу. — Прим. «Чемпионата») с заполняемостью 50% зала, но из-за новых ограничений вынуждены перенести.

Билеты были в продаже, очень много людей запланировали посещение наших шоу в новогодние праздники. Нас все зрители просят не отменять. Поэтому, возможно, мы перенесём прокат и всем купившим билеты предложим обменять на новые даты или вернуть билеты», — приводит слова Навки «РБК-Спорт».

Напомним, ранее от проведения своих ледовых шоу в Москве отказался другой фигурист, призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух.