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Татьяна Навка перенесла свои ледовые шоу из-за новых ограничений в Москве

Татьяна Навка перенесла свои ледовые шоу из-за новых ограничений в Москве
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что её ледовые шоу в Москве, запланированные на предстоящую зиму, будут перенесены из-за ограничений по коронавирусу.

«Планировали (проводить шоу. — Прим. «Чемпионата») с заполняемостью 50% зала, но из-за новых ограничений вынуждены перенести.

Билеты были в продаже, очень много людей запланировали посещение наших шоу в новогодние праздники. Нас все зрители просят не отменять. Поэтому, возможно, мы перенесём прокат и всем купившим билеты предложим обменять на новые даты или вернуть билеты», — приводит слова Навки «РБК-Спорт».

Напомним, ранее от проведения своих ледовых шоу в Москве отказался другой фигурист, призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух.

«Проводить шоу в таких условиях невозможно». Авербух отказался от ледовых шоу в Москве
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