Ирина Слуцкая: между Косторной и Трусовой не может быть дружбы

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась мнением о соперничестве российских фигуристок Алёны Косторной и Александры Трусовой, которые в межсезонье-2020 перешли от тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Нет ли впечатления, что между Трусовой и Косторной весьма натянутые отношения? Дружбы между соперниками быть не может, поверьте. Это сейчас у меня прекрасные отношения с Марией Бутырской. А когда мы выступали, то никаких задушевных встреч и разговоров не было.

Если Трусову и Косторную не удерживают какие-то общие неспортивные интересы, то общения на уровне «привет» и «пока» вполне достаточно. Маловероятно, что они сейчас подружки. К намеченной цели каждая идёт своим путём», — приводит слова Слуцкой издание «Команда России».