«Где наши девочки-конфеточки?» Квителашвили показал видео из раздевалки группы Тутберидзе
Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал видео, снятое в раздевалке группы тренера Этери Тутберидзе. На видео, которое появилось в «инстаграме» группы Тутберидзе, присутствуют олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, Камила Валиева, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева.
«Так, где наши девочки-конфеточки? Привет! И это все?» — говорит Квителашвили, подходя к раздевалке.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Девочки — конфеточки!» Тренируется наша любимая умничка, время зря не теряет! Весёлая и жизнерадостная! Нам от этого теплее и светлее на душе!»
«Видео от ТимТутберидзе — хорошее настроение на весь день».
«Ну Морис хотя бы постучал. А то могли и чехлами закидать».
Алина Загитова надела кимоно и показала трюк с японским мечом. Видео
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