«Где наши девочки-конфеточки?» Квителашвили показал видео из раздевалки группы Тутберидзе

Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал видео, снятое в раздевалке группы тренера Этери Тутберидзе. На видео, которое появилось в «инстаграме» группы Тутберидзе, присутствуют олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, Камила Валиева, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева.

«Так, где наши девочки-конфеточки? Привет! И это все?» — говорит Квителашвили, подходя к раздевалке.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Девочки — конфеточки!» Тренируется наша любимая умничка, время зря не теряет! Весёлая и жизнерадостная! Нам от этого теплее и светлее на душе!»

«Видео от ТимТутберидзе — хорошее настроение на весь день».

«Ну Морис хотя бы постучал. А то могли и чехлами закидать».