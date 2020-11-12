Слуцкая: Косторная ещё сыровата. И стала тяжелее в прыжках

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани. Напомним, первое место заняла Александра Трусова, которая в сумме набрала 248,63 балла, Косторная по итогам двух прокатов набрала 226,31 балла и стала второй.
«Такое ощущение, что Косторная ещё сыровата. Может, мне показалось, но Алёна стала тяжелее в прыжках. Это свидетельствует о том, что в её подготовке случилась пауза и сейчас ей придётся активными темпами навёрстывать упущенное.
Хотя чисто визуально спортсменка не изменилась: такая же худенькая и стройненькая. Уверена, что со временем мелкие оплошности и помарки исчезнут, а аксель в три с половиной оборота будет восстановлен», — приводит слова Слуцкой издание «Команда России».
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