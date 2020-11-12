В Москве книгу о Трусовой можно будет купить раньше даты её официального выхода

Фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, поделилась с подписчиками на своей странице в «Инстаграме» информацией о выходе книге под названием «Девочка, победившая гравитацию», которая посвящена ей.
По словам Александры, у жителей Москвы есть возможность купить книгу раньше запланированной даты её выхода.
«Дорогие друзья! Книга обо мне и фигурном катании совсем скоро появится в книжных магазинах России. Однако у жителей Москвы есть возможность приобрести её раньше плановой даты выхода, с 17 по 22 ноября в книжных магазинах сети «Московский дом книги» во время предпродажной недели.
Некоторое количество книг я подписала, они будут в продаже в «МДК» на Новом Арбате, одна из них может стать вашей», — написала Трусова.
- 12 ноября 2020
-
18:19
-
17:44
-
17:20
-
16:44
-
15:41
-
15:26
-
14:51
-
14:40
-
14:30
-
13:53
-
13:32
-
12:36
-
12:26
-
11:52
-
10:54
-
10:52
-
10:31
-
09:57
-
09:47
-
09:19
-
01:04
-
00:29
-
00:25
- 11 ноября 2020
-
23:37
-
22:19
-
21:02
-
20:37
-
18:52
-
18:51
-
17:55
-
17:51
-
16:42
-
16:11
-
15:40
-
14:51