В Москве книгу о Трусовой можно будет купить раньше даты её официального выхода

Фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, поделилась с подписчиками на своей странице в «Инстаграме» информацией о выходе книге под названием «Девочка, победившая гравитацию», которая посвящена ей.

По словам Александры, у жителей Москвы есть возможность купить книгу раньше запланированной даты её выхода.

«Дорогие друзья! Книга обо мне и фигурном катании совсем скоро появится в книжных магазинах России. Однако у жителей Москвы есть возможность приобрести её раньше плановой даты выхода, с 17 по 22 ноября в книжных магазинах сети «Московский дом книги» во время предпродажной недели.

Некоторое количество книг я подписала, они будут в продаже в «МДК» на Новом Арбате, одна из них может стать вашей», — написала Трусова.