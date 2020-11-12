Яна Рудковская рассказала о планах по проведению шоу «Снежная королева» в этом году

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на новость о том, что продюсер Илья Авербух в ближайшие месяцы не будет проводить в Москве ледовые шоу.

«Пока решение мы с мужем не принимали. Всё будет известно после 15 ноября. Сейчас мы пытаемся понять и высчитать, выгодно ли нам проводить шоу с 25-процентной загруженностью зала», — приводит слова Рудковской teleprogramma.

Ранее чемпионка Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что её ледовые шоу в Москве, запланированные на предстоящую зиму, будут перенесены из-за ограничений по коронавирусу.

Отметим, что Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» ещё в августе анонсировал подготовку к «Снежной королеве». Шоу при участии Королевского цирка Гии Эрадзе должно было пройти на «ВТБ Динамо Арена» с 30 декабря по 5 января.