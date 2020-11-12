Волосожар – о Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: получается всё лучше и лучше

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар оценила работу Алины Загитовой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«Алину я знаю ещё с ледовых шоу. Мы вместе проводили «Art on Ice» в феврале. По общению я понимаю, что для неё это новый вид деятельности, и она огромная молодец, что на это пошла. Конечно, ей очень тяжело это делать. Иногда спотыкается в словах, и надо работать с ухом…

Я у Регины в передаче впервые поняла, что такое работать с ухом и насколько это сложно. Суфлёр говорит что-то, ты это тут же должен донести либо перефразировать, но передать суть, и это безумно сложно.

Конечно, поначалу было тяжело давать интервью. Стоишь, думаешь: «Алиночка, давай, говори, мы уже поняли, что ты хочешь спросить!» Главное – дождаться. Но сейчас уже видно, что она набирается опыта, и получается всё лучше и лучше.

Алина — большая молодец, что занимается не только фигурным катанием в своей жизни», — приводит слова Волосожар «Газета.Ru».