Вероника Жилина оценила выступление на Кубке России и сообщила, что перенесла COVID-19

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, занявшая второе место на четвёртом этапе Кубка России в Казани, оценила выступление. Фигуристка рассказала, что перед соревнованием она заболела коронавирусом.



«Короткой программой довольна. У меня получились все прыжки, но дорожку можно было откатать лучше. В произвольной программе у меня немного не получился второй тулуп, немножко поспешила на него.



Перед соревнованиями заболела коронавирусом и не каталась две недели. После болезни осталась одна неделя, старалась готовиться. В принципе, довольна прокатом», — приводит слова Жилиной пресс-служба ФФККР.



Напомним, победителем четвёртого этапа Кубка России, проходившего в Казани, стала 13-летняя Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе.

Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла этап Кубка России в Казани в соревнованиях юниорок