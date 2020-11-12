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Вероника Жилина оценила выступление на Кубке России и сообщила, что перенесла COVID-19

Вероника Жилина оценила выступление на Кубке России и сообщила, что перенесла COVID-19
Фигурное катание / Кубок России 0

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, занявшая второе место на четвёртом этапе Кубка России в Казани, оценила выступление. Фигуристка рассказала, что перед соревнованием она заболела коронавирусом.

«Короткой программой довольна. У меня получились все прыжки, но дорожку можно было откатать лучше. В произвольной программе у меня немного не получился второй тулуп, немножко поспешила на него.

Перед соревнованиями заболела коронавирусом и не каталась две недели. После болезни осталась одна неделя, старалась готовиться. В принципе, довольна прокатом», — приводит слова Жилиной пресс-служба ФФККР.

Напомним, победителем четвёртого этапа Кубка России, проходившего в Казани, стала 13-летняя Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе.

Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла этап Кубка России в Казани в соревнованиях юниорок
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