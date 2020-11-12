Федерация Санкт-Петербурга выступила за повышение возрастного ценза у женщин

Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов после завершившегося сегодня в Казани четвёртого этапа Кубка России сообщил, что намерен обратиться в Федерацию фигурного катания на коньках России с предложением повысить минимальный возраст во взрослых женских соревнованиях.



«Мы все прекрасно понимаем, что у 14-летней организм сформирован иначе, чем у 20-летней. У них другая физика, они прыгают совершенно по-другому. Знаете, что самое обидное? 15-летние девочки не понимают, что их карьера, по сути, завершится через 2–3 года. Хочу, чтобы меня услышали и Федерация фигурного катания РФ, и Министерство спорта: нам надо увеличивать минимальный возраст участия девушек во взрослых соревнованиях. Буду просить поддержки в этом вопросе у нашего главы спорткомитета Антона Шантыря.



Я за то, чтобы карьера наших спортсменов была всё-таки чуть-чуть дольше. Это было бы справедливо. Если мужчины могут выступать долго, то почему у девочек всё по-другому? И потом, зачем губить наших спортсменок, которые занимаются с малых лет ради трёх сезонов на взрослом уровне? Это уже не спорт. Просто кое-кто из взрослых извлекает выгоду из такого положения вещей. Мы обязательно будем обращаться и в Министерство спорта, но в первую очередь это зависит от Федерации России и ISU. Ну не может быть такого. Это просто аморально, что нас не слышат. Хотя все руководители и спортсмены понимают, что нынешняя карьера девочек слишком коротка», — приводит слова Чопозова «Фонтанка».



На четвёртом этапе Кубка России победила 16-летняя Александра Трусова, второе место заняла 17-летняя Алёна Косторная, бронзовая медаль — у 14-летней Майи Хромых.