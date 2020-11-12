Волосожар: хотела бы, чтобы моя дочь тренировалась за границей

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, что желала бы, чтобы её дочь Анжелика тренировалась за границей. Татьяна дала комментарий относительно возможности создать для Анжелики медийный образ по аналогии с сыном Евгения Плющенко Александром.



«Кому бы из тренеров я доверила Анжелику? Я бы вообще, наверное, хотела, чтобы она за границей тренировалась. Сложно сказать. Проходить этот путь в России… не знаю. Здесь от родителей ещё зависит, от жизненной ситуации. Честно, не думала об этом. Но, наверное, не в России.



«Раскрутить бренд Анжелики также как со старшим сыном Рудковской и Плющенко – Гном Гномычем? Мы сейчас не растим из Анжелики фигуристку-чемпионку. Я считаю, что всё равно она должна сама к этому прийти. Мы даже не заводим «Инстаграм» дочке и не пытаемся её как-то раскручивать.



Наверное, я бы хотела, чтобы Анжелика сама понимала, чем она хочет в жизни заниматься, чтобы у неё была цель — стать кем-то. Кем угодно, но, чтобы она этого хотела», — цитирует Волосожар «Газета».

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