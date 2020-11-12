Анна Щербакова вспомнила о победном Гран-при в Чунцине

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась с подписчиками на своей странице в «Инстаграме» фотографиями из Китая, сделанными во время этапа Гран-при в 2019 году в Чунцине (Китай).



«Год назад я вернулась с этапа Гран-при в Китае. Самое время выложить оттуда фотографии. Ведь лучше поздно, чем никогда», — написала Анна.

Напомним, в ноябре 2019 года Щербакова одержала уверенную победу в соревнованиях женщин на этапе Гран-при по фигурному катанию в Чунцине. За короткую и произвольную программы она набрала в сумме 226,04 балла. Японка Сатоко Мияхара, занявшая второе место, получила 211,18 балла.



25 октября 2020 года Анна победила на третьем этапе Кубка России, который проходил в Сочи. Это её вторая победа на этапах национального Кубка в сезоне-2020/2021.