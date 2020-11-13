Екатерина Боброва — о буднях: да, я устаю. Но как же я этому рада!

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая с артистом Владом Соколовским в проекте «Ледниковый период», на своей странице в «Инстаграме» рассказала, как проходят её будни. По словам Екатерины, в данный момент в её жизни очень насыщенный период, но ей такое состояние очень нравится.
«Минутка откровения. У меня сейчас в жизни очень насыщенный период. И телепроекты, и передачи, съёмки, эфиры на радио, интервью в журналах… И как же я этому рада! В первую очередь потому, что жизнь кипит! А так как я очень активный человек, это моё комфортное состояние. А ещё рада потому, что мне всегда интересно пробовать что-то новое. Ты каждый раз учишься, развиваешься и открываешь в себе что-то ранее неизвестное! И это такое счастье.
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И да, я устаю. Да, голова просто кипит. Но это приятная усталость, и благодаря людям, которые меня окружают и помогают мне, мы справляемся.
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Ну и конечно, вся работа делается и для вас! Чтобы приоткрыть часть моей жизни, какая я, чем увлекаюсь, интересные события и факты из жизни семьи! Я очень надеюсь, что буду радовать вас и дальше! И обязательно буду обо всём рассказывать, чтобы вы ничего не пропустили», — написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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