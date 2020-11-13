Татьяна Волосожар ответила на вопрос о гонораре за участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Татьяна Волосожар ответила на вопрос о вознаграждении за участие в телепроекте «Ледниковый период». Напомним, Волосожар выступает в телешоу в дуэте с актёром Евгением Прониным.

«Получаем ли мы за участие в «Ледниковом периоде» гонорар, сравнимый с доходом за выступление на обычных ледовых шоу? У каждого спортсмена и артиста наверняка контракт разный, но озвучивать его никто не будет. Вроде есть какой-то кубок за победу и призы, но я не вникала в это.

Не могу сказать, что нас руками-ногами расхватывали в российских шоу. В России ты приходишь и сам просишься, а за границей тебя приглашают. Если ты интересен как спортсмен и чемпион за рубежом, то тебя хотят показать. Это же всё равно история какая-то. А в России ты должен себе сам путь пробивать», — приводит слова спортсменки «Газета.ру».