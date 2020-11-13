Татьяна Волосожар ответила на вопрос о гонораре за участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Татьяна Волосожар ответила на вопрос о вознаграждении за участие в телепроекте «Ледниковый период». Напомним, Волосожар выступает в телешоу в дуэте с актёром Евгением Прониным.
«Получаем ли мы за участие в «Ледниковом периоде» гонорар, сравнимый с доходом за выступление на обычных ледовых шоу? У каждого спортсмена и артиста наверняка контракт разный, но озвучивать его никто не будет. Вроде есть какой-то кубок за победу и призы, но я не вникала в это.
Не могу сказать, что нас руками-ногами расхватывали в российских шоу. В России ты приходишь и сам просишься, а за границей тебя приглашают. Если ты интересен как спортсмен и чемпион за рубежом, то тебя хотят показать. Это же всё равно история какая-то. А в России ты должен себе сам путь пробивать», — приводит слова спортсменки «Газета.ру».
- 13 ноября 2020
-
10:00
-
01:14
-
00:44
- 12 ноября 2020
-
23:28
-
22:07
-
21:40
-
20:34
-
20:03
-
19:21
-
19:12
-
18:19
-
17:44
-
17:20
-
16:44
-
15:41
-
15:26
-
14:51
-
14:40
-
14:30
-
13:53
-
13:32
-
12:36
-
12:26
-
11:52
-
10:54
-
10:52
-
10:31
-
09:57
-
09:47
-
09:19
-
01:04
-
00:29
-
00:25
- 11 ноября 2020
-
23:37
-
22:19