Розанов — Косторной и Жилиной: работать с вами всегда в радость. Дальше – больше
Тренер академии фигурного катания Евгения Плющенко Сергей Розанов обратился с поздравлениями к своим подопечным Алёне Косторной и Веронике Жилиной.
«Поздравляю Алену Косторную и Веронику Жилину, работать с вами всегда в радость. Дальше – больше. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал нас!» — написал в своём «инстаграме» Розанов.
Алёна Косторная заняла второе место (226,31) на этапе Кубка России в Казани среди женщин, где победила Александра Трусова (248,63), а Вероника Жилина стала второй (197,45) среди юниорок после Софьи Акатьевой (231,44).
31-летний Сергей Розанов покинул команду Этери Тутберидзе весной 2020 года после двух лет работы и перешёл в академию фигурного катания Евгения Плющенко.
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