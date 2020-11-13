Розанов — Косторной и Жилиной: работать с вами всегда в радость. Дальше – больше

Тренер академии фигурного катания Евгения Плющенко Сергей Розанов обратился с поздравлениями к своим подопечным Алёне Косторной и Веронике Жилиной.

«Поздравляю Алену Косторную и Веронику Жилину, работать с вами всегда в радость. Дальше – больше. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал нас!» — написал в своём «инстаграме» Розанов.

Алёна Косторная заняла второе место (226,31) на этапе Кубка России в Казани среди женщин, где победила Александра Трусова (248,63), а Вероника Жилина стала второй (197,45) среди юниорок после Софьи Акатьевой (231,44).

31-летний Сергей Розанов покинул команду Этери Тутберидзе весной 2020 года после двух лет работы и перешёл в академию фигурного катания Евгения Плющенко.