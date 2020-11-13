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«Время, не беги так быстро!» Татьяна Волосожар рассказала о взрослении дочери

«Время, не беги так быстро!» Татьяна Волосожар рассказала о взрослении дочери
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, выступавшая в паре с будущим мужем Максимом Траньковым, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии с дочерью Анжеликой, которой в феврале 2021 года исполнится четыре года.

«Время, пожалуйста, не беги так быстро! Притормози хоть немного! Когда эта крошка успела вырасти в такую большую необыкновенную девочку? Как успеть за этими ежеминутными переменами? Вы сами замечаете, как растут дети? Кто-нибудь знает способ замедлить процесс?» — написала Волосожар.

Фотографии можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

Ранее Волосожар не раз рассказывала о любви дочери к фигурному катанию, но при этом говорила, что не намерена раскручивать девочку как будущую чемпионку. Если же сама Анжелика захочет серьёзно заниматься катанием, то родители хотят, чтобы дочка тренировалась за границей.

Волосожар: хотела бы, чтобы моя дочь тренировалась за границей
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