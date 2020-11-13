«Время, не беги так быстро!» Татьяна Волосожар рассказала о взрослении дочери

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, выступавшая в паре с будущим мужем Максимом Траньковым, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии с дочерью Анжеликой, которой в феврале 2021 года исполнится четыре года.

«Время, пожалуйста, не беги так быстро! Притормози хоть немного! Когда эта крошка успела вырасти в такую большую необыкновенную девочку? Как успеть за этими ежеминутными переменами? Вы сами замечаете, как растут дети? Кто-нибудь знает способ замедлить процесс?» — написала Волосожар.

Фотографии можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

Ранее Волосожар не раз рассказывала о любви дочери к фигурному катанию, но при этом говорила, что не намерена раскручивать девочку как будущую чемпионку. Если же сама Анжелика захочет серьёзно заниматься катанием, то родители хотят, чтобы дочка тренировалась за границей.