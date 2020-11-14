Елена Ильиных впервые привела сына на ледовую площадку
Олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии со своим десятимесячным сыном Миром. Отцом малыша, которого мама впервые привела на ледовую площадку является гражданский муж Ильиных — известный танцовщик Сергей Полунин.
«Мир впервые на льду (недоволен)» — написала Ильиных.
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
До беременности Ильиных вместе с Полуниным танцевала в балете «Распутин». После родов Елена согласилась принять участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Партнёром фигуристки стал певец Влад Топалов. Полунин был в составе жюри одного из выпусков. Ильиных работает тренером в академии Евгения Плющенко.
«Серёж, тобой интересовались». Елена Ильиных показала фото с мужем
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