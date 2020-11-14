В Федерации фигурного катания России отреагировали на отмену Финала Гран-при

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал информацию об отмене Финала Гран-при в Пекине.



«Насколько я знаю, речь идёт о том, что Пекин не сможет принять Финал Гран-при именно в декабре. В декабре Финала Гран-при не будет, но сам турнир пока не отменяли.



Насколько я знаю, рассматривается вопрос проведения турнира позже», – цитирует Когана «Р-Спорт».



Решение об отмене Финала Гран-при было принято из-за ситуации с коронавирусом, подразумевающей ограничения на передвижения по миру, отменены несколько тестовых соревнований Олимпиады-2022, которые должны были состояться в Пекине (Китай). Соревнования по фигурному катанию, которые должны были пройти с 10 по 13 декабря, вошли в этот список.