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Кадырова и Бальченко заменят Павлюченко и Ходыкина на этапе серии Гран-при в Москве

Кадырова и Бальченко заменят Павлюченко и Ходыкина на этапе серии Гран-при в Москве
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская спортивная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко попали в заявку второго этапа серии Гран-при — Rostelecom Cup, который пройдёт в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

На соревнованиях 15-летняя Кадырова и 21-летний Бальченко заменят других россиян — Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, которые ранее снялись с турнира.

На четвёртом этапе Кубка России в Казани Кадырова и Бальченко показали четвёртый результат.

Второй этап серии Гран-при запланирован на 20–22 ноября. В соревнованиях примут участие восемь пар. Семь из них будут представлять Россию, одна — Венгрию.

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