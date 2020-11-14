Соловьёв рассказал, как он и его девушка относятся к слухам о романе с Бузовой

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв прокомментировал слухи о романе с партнёршей по «Ледниковому периоду» Ольгой Бузовой.

«Мы с Олей это обсуждали, даже смеялись, и я сказал такую фразу: «Если люди обсуждают, значит мы делаем всё правильно». Мы же должны быть актёрами не только на льду, мы должны эту придуманную в рамках номера историю развивать и за пределами льда, чтобы люди прониклись, поверили. Это тоже такая работа, которой нужно уделять много внимания, потому что общая картинка складывается из таких мелочей.



Моя девушка тоже спортсменка, поэтому понимает, как всё это работает, что невозможно без слухов и каких-то придуманных историй. Да, к сожалению, желтизны много, но так ведь было всегда. Никто не обсуждает что-то хорошее, интерес появляется только тогда, когда всё перевернут с ног на голову. Но ради бога, пусть пишут, мы не собираемся обращать на это внимание. В спорте я уже глотнул ложечку негатива, мне достаточно, теперь только позитив. Я за то, чтобы люди поддерживали нас как спортсменов, которые удивляют необычными номерами на льду, а не рылись в нашем грязном белье, потому что наша личная жизнь абсолютно никого не касается. Если мы хотим чем-то поделиться, мы делимся, а если не хотим, зачем что-то придумывать?» — цитирует Соловьёва «Вокруг ТВ».