Тодоренко: тихонечко плачу, когда вижу, как муж целует Ильиных
Участница шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко рассказала о впечатлениях от выступления на льду мужа, Влада Топалова, с фигуристкой Еленой Ильиных.
«Многие номера в „Ледниковом периоде“ даже начинаются с поцелуев. Муж меня предупредил, что это театрализованное шоу и могут быть разные элементы, украшения, образы. Я сказала: „Хорошо, конечно“. Я не ревную, просто тихонечко плачу дома, когда пересматриваю видео. А так, не ревную. Мне нравится их пара, они такие страстные, зажигательные, темпераментные. У них прямо молнии летают друг над другом», — сказала Тодоренко в эфире программы «Вечерний Ургант».
30-летняя Тодоренко выступает в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым.
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