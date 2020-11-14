Тодоренко: туша Костомарова упала на меня, сместилось три шейных позвонка

Звезда ТВ-шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко рассказала о травме, полученной во время подготовки к выступлению с Романом Костомаровым.

«Травмы — это ужасно. На одной из первых репетиций Роман Сергеевич хотел поэкспериментировать — поставил меня на наружное ребро, скрестил ноги. Я его, условно, уронила на себя, эту большую тушу. Он хотел перепрыгнуть и случайно задел мне голову ногой. У меня сместилось три шейных позвонка, почувствовала невероятный скрип в голове, будто мозг раскололся. Тогда поняла, как «приятно» ронять на себя 85 кг олимпийского золота, и задумалась, стоит ли дальше принимать участие в проекте „Ледниковый период“.



Интимная подробность — у Романа Сергеевича сейчас даже синий пах. Это всё потому, что я встаю ему туда коньком и частенько натаптываю это место неправильно. За пять минут до выхода на лёд мы делали эту поддержку с пахом, и я упала с неё. У меня синее бедро. Я бы сейчас показала, но, думаю, не очень удобно», — сказала Тодоренко в эфире программы «Вечерний Ургант».

Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. Телеведущая Тодоренко наиболее известна по участию в телепередаче «Орёл и решка».