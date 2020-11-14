Плющенко — Жилиной: ты победила COVID-19 и завоевала серебро. Бомбим дальше, чемпионка!

Тренер сборной России Евгений Плющенко обратился к своей подопечной Веронике Жилиной после соревнований в рамках Кубка России в Казани.

«Ника, ты большая молодец! Горжусь, что у 12-летней девочки такой характер! Боец! Незадолго до стартов ты победила COVID-19! Столько не кататься, не сняться, а завоевать серебро — это дорогого стоит! Молодец! Бомбим дальше, чемпионка!» — написал в своём «инстаграме» Плющенко.

Вероника Жилина стала обладательницей серебряной награды на соревнованиях в Казани в рамках Кубка России среди юниорок (197,45). Золото получила подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева (231,44).

Ранее Жилина рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией и не тренировалась в течение двух недель.