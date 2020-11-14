Плющенко — Жилиной: ты победила COVID-19 и завоевала серебро. Бомбим дальше, чемпионка!
Тренер сборной России Евгений Плющенко обратился к своей подопечной Веронике Жилиной после соревнований в рамках Кубка России в Казани.
«Ника, ты большая молодец! Горжусь, что у 12-летней девочки такой характер! Боец! Незадолго до стартов ты победила COVID-19! Столько не кататься, не сняться, а завоевать серебро — это дорогого стоит! Молодец! Бомбим дальше, чемпионка!» — написал в своём «инстаграме» Плющенко.
Вероника Жилина стала обладательницей серебряной награды на соревнованиях в Казани в рамках Кубка России среди юниорок (197,45). Золото получила подопечная Этери Тутберидзе Софья Акатьева (231,44).
Ранее Жилина рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией и не тренировалась в течение двух недель.
Вероника Жилина оценила выступление на Кубке России и сообщила, что перенесла COVID-19
- 14 ноября 2020
-
14:52
-
14:38
-
12:32
-
12:28
-
12:17
-
12:07
-
10:38
-
00:31
- 13 ноября 2020
-
21:44
-
17:53
-
15:03
-
13:20
-
11:33
-
10:29
-
10:00
-
01:14
-
00:44
- 12 ноября 2020
-
23:28
-
22:07
-
21:40
-
20:34
-
20:03
-
19:21
-
19:12
-
18:19
-
17:44
-
17:20
-
16:44
-
15:41
-
15:26
-
14:51
-
14:40
-
14:30
-
13:53
-
13:32
Партнерский контент