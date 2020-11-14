«Киркоров меня убьёт». Бузова расплакалась, увидев оценки жюри на «Ледниковом периоде»

После выступления олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва и певицы Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде» зрители стали свидетелями настоящей драмы. Пара выглядела очень довольной своим прокатом, но члены жюри поставили им 5,8 за технику и 5,9 за артистизм. Ольга сильно расстроилась и начала плакать.

Алексей Ягудин сразу заступился за конкурсантов: «Экипаж» — это, конечно, фильм-катастрофа, но сегодня я увидел лучший номер Ольги и Дмитрия. Фильм же о чём? О жизни, о том, что мы должны дорожить каждой секундой, которую мы проживаем. И я это как раз увидел. Этот номер был о любви, о жизни. Татьяна Анатольевна, что вас смутило?

Татьяна Тарасова: Оля, мы можем говорить что угодно, но, пока не будут вытянуты стопы, больше 5,8 получить очень тяжело. Это очень бросается в глаза. Есть большая разница между вокалом и тем, что я вижу. Поэтому 5,8.

Ягудин: А я как увидел сегодня развёрнутые стопы, работали ноги.

Тарасова: К сожалению, ты не здесь сидишь, а там.

Максим Траньков: А у меня нет претензий к Оле, есть претензии к Диме. Мне от Димы не хватило скорости, это было катание пешком. Если уж ты взялся возить, то вези, бери и разгоняйся. Ты же мастер, олимпийский чемпион, именно ты должен это делать. Такая мощная песня Киркорова, и такое медленное исполнение. Димка, извини, но, надеюсь, ты примешь это к сведению и в следующих программах добавишь.

Бузова: Мы примем к сведению! Мы в паре работаем!

Алина Загитова: Я не согласна с оценками. Есть ли вам что сказать судьям?

Соловьёв: Я никогда не спорил с судьями и не собираюсь. Проведём работу над ошибками.

Бузова: Дима — шикарный партнёр, и у него потрясающая скорость. Он надёжный, чуткий, внимательный. Я стараюсь ему соответствовать. И лично мне сегодня скорости хватило. Филипп меня убьёт, вы понимаете? Я не могу прийти с такими оценками.