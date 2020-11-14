Тодоренко расплакалась от оценки Исинбаевой. За Регину заступились Авербух и Загитова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров и телеведущая Регина Тодоренко блестяще откатали номер на «Ледниковом периоде». Все судьи, кроме Елены Исинбаевой, поставили им дважды по 6,0. Легкоатлетка поставила паре 5,9 за артистизм.



Татьяна Навка: Лена, ты будешь со мной иметь дело! Это жуткая несправедливость.



Алексей Ягудин: Меня очень сложно вывести на какую-то эмоцию, и для меня было показательно, что я сидел и рыдал.



Исинбаева: «Ледниковый период» меня многому научил. Я каждый выпуск учусь.



Татьяна Тарасова: Ещё не совсем всему…



Ягудин: Если раньше тебя ждала часть фигуристов на выходе, то теперь к ним присоединятся зрители.



Исинбаева: Перед тем, как выставлять оценки, я тут проконсультировалась. Говорю: «Ну всё классно, всё здорово, но не хватило мне». Мне ответили: «Ставь так, как чувствуешь». А я на 6,0 не чувствую. Теперь мне говорят, что это несправедливо. Я больше не буду консультироваться. Уровень высокий. Регина, 5,9 — это вам. К Роме вопросов нет. Регина, хочу от вас большего. Я 28-кратная рекордсменка мира, и никогда побед не было достаточно, всегда ждали чего-то большего. Простите, я спорт из себя убрать не могу.



Тарасова: На Ленку внимания не обращайте. Она так шутит.



Алина Загитова: Регина, я вижу на ваших глазах слёзы. Неужели это от 5,9 от Елены Исинбаевой?



Тодоренко: Это, конечно, шоу, и мы делаем всё, чтобы у зрителей появились определённые эмоции. Очень обидно, что, наверное, не получилось этого сделать, поскольку мы получили 5,9. Я бы приняла оценку 5,9 за технику, потому что она несовершенна. Но эмоционально — даже не знаю…



Загитова: Регина, пожалуйста, не плачь. Я сейчас тоже заплачу.



Илья Авербух: Пока Регина успокаивается. Лена, можно я вас спрошу? Вы вообще фильм «Сибирский цирюльник» помните?



Исинбаева: Помню.



Авербух: Что это за сцена, которую мы сейчас разыграли?



Исинбаева: Не помню.



Авербух: Спасибо. Какие ещё к вам могут быть вопросы?



Исинбаева: А почему я должна помнить сюжет, если они мне его тут не отразили? Когда сюжет начинают рассказывать словами, я считаю, что это недоработка в артистизме. Слушайте, мы судьи, мы имеем свою точку зрения. Тут не может быть слёз. Я сейчас тоже как заплачу! Никто меня не любит, столько критикуют за всё, что бы ни сделала.



Авербух: Надеюсь, после этого выступления люди ещё раз посмотрят фильм и эту сцену. Просто нужно открыть своё сердце, и вы его услышите.

Тодоренко: туша Костомарова упала на меня, сместилось три шейных позвонка