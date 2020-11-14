«Сибирский цирюльник» Тодоренко и Костомарова, который заставил всех заплакать. Видео

Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров в седьмом выпуске проекта «Ледниковый период» выбрали в качестве музыкального сопровождения саундтрек из кинофильма «Сибирский цирюльник».

Фильм Никиты Михалкова повествует о любви юнкера императорского военного училища Андрея Толстого и американской авантюристки Джейн Кэлэген, которая приехала в Россию, чтобы помочь продвижению машины «Сибирский цирюльник». В Джейн влюбляется и русский генерал, он отправляет соперника на каторгу в Сибирь. Там и происходит действие поставленного в «Ледниковом периоде» номера – встреча двух разлучённых влюблённых.

После номера плакали все: кто-то от того, как точно Регина и Роман передали характеры героев и их чувства, кто-то — из-за оценки Елены Исинбаевой – единственной, кому чего-то не хватило до 6,0.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права принадлежат Первому каналу.