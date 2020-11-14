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Евгений и Александр Плющенко опробовали лёд нового катка академии в Подмосковье

Евгений и Александр Плющенко опробовали лёд нового катка академии в Подмосковье
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Семилетний Александр Плющенко, которого называют Гном Гномычем, разместил на своей странице в «Инстаграме» видео тренировки на новом катке академии «Ангелы Плющенко» в Подмосковье.

«Попрыгали на новом льду в нашей новой академии «Ангелы Плющенко». Прошлись с папой по всем двойным прыжкам! Лёд отличный! Будем теперь ещё больше работать для достижения новых целей», — подписал видео Гном Гномыч.

Видео можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».

В межсезонье в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка Европы Алёна Косторная, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов. Одним из тренеров стала олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных.

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