Евгений и Александр Плющенко опробовали лёд нового катка академии в Подмосковье
Семилетний Александр Плющенко, которого называют Гном Гномычем, разместил на своей странице в «Инстаграме» видео тренировки на новом катке академии «Ангелы Плющенко» в Подмосковье.
«Попрыгали на новом льду в нашей новой академии «Ангелы Плющенко». Прошлись с папой по всем двойным прыжкам! Лёд отличный! Будем теперь ещё больше работать для достижения новых целей», — подписал видео Гном Гномыч.
Видео можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».
В межсезонье в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка Европы Алёна Косторная, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов. Одним из тренеров стала олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных.
Плющенко — Жилиной: ты победила COVID-19 и завоевала серебро. Бомбим дальше, чемпионка!
- 14 ноября 2020
-
23:47
-
22:57
-
22:12
-
18:20
-
17:06
-
14:52
-
14:38
-
12:32
-
12:28
-
12:17
-
12:07
-
10:38
-
00:31
- 13 ноября 2020
-
21:44
-
17:53
-
15:03
-
13:20
-
11:33
-
10:29
-
10:00
-
01:14
-
00:44
- 12 ноября 2020
-
23:28
-
22:07
-
21:40
-
20:34
-
20:03
-
19:21
-
19:12
-
18:19
-
17:44
-
17:20
-
16:44
-
15:41
-
15:26
Партнерский контент