Картонный Траньков поучаствовал в танце Волосожар и Пронина на «Ледниковом периоде». Видео

Актёр Евгений Пронин и двукратная олимпийская чемпионка Сочи Татьяна Волосожар в седьмом выпуске проекта «Ледниковый период» выбрали в качестве музыкального сопровождения для своего номера песню «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

По сюжету рядом с царицей за столом сидит супруг – царь Иван Васильевич. Эту роль в номере сыграл муж Татьяны – Максим Траньков. Правда, картонный.

«Хочу выразить своё почтение Илье Авербуху, который всё-таки затащил меня на «Ледниковый период», пусть в картонном виде, но затащил. И номер затащил. Когда был выбор именно весёлого комического номера с большим ритмом, я не был уверен, потому что обычно драматические номера побеждают. Здесь всё было на высоте. Женя – молодец. Я знаю, как тяжело кататься в этих костюмах: шапка, сапоги, огромный этот кафтан. Так что недочёты можно списать на сложности костюма. Тань, ты всё знаешь, я тебя люблю. И если бы можно было поставить 10,0, я бы тебе поставил 20», — сказал после проката Траньков, который входил в жюри выпуска.

После окончания номера Волосожар и Пронин угостили жюри яствами с царского стола. Оказалось, что единственную 5,9 поставил актёр Андрей Соколов.

«Я сначала поставил, потом принесли. Несколько раз зажимал кулаки, поддержки все с замиранием сердца смотрел – настолько на волоске всё происходит. Напереживался. На самом деле поставил бы 7 за артистизм, а 5,9 — за технику», — прокомментировал решение Соколов.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права принадлежат Первому каналу.